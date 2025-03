Migliaia di persone sono scese in piazza in Ungheria, dopo l’approvazione della proposta di legge che vieta gli eventi pride della comunità LGBTQ+. I manifestanti hanno scandito slogan antigovernativi fuori dal Parlamento di Budapest dopo la votazione e hanno boccato il Ponte Margherita sul Danubio, ignorando le istruzioni della polizia di lasciare l’area. Il disegno di legge, che vieterebbe il popolare evento Budapest Pride e consentirebbe alle autorità di utilizzare un software di riconoscimento facciale per identificare i partecipanti, è passato facilmente, poiché la coalizione di governo del populista ungherese Viktor Orbán ha una maggioranza di due terzi in parlamento. La norma rende reato l’organizzazione o la partecipazione a eventi che violano la legislazione dell’Ungheria sulla “protezione dell’infanzia”, che vieta la “rappresentazione o la promozione” dell’omosessualità ai minori di 18 anni.

