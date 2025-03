Le sue parole dopo la telefonata in cui il leader russo ha accettato uno stop di 30 giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche

Poche ore dopo la telefonata di quasi due ore tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, in cui i due hanno concordato uno stop di 30 giorni agli attacchi sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina ma Putin non ha accettato la proposta di una tregua totale, il leader della Casa Bianca si dice ottimista sulle possibilità di raggiungere presto un accordo di pace. “È una cosa importante, un cessate il fuoco immediato su energia e infrastrutture. Porterà ad altre cose“, ha detto il presidente Usa in un’intervista al Washington Examiner. “Penso che alla fine faremo un accordo. È un buon inizio”, ha aggiunto. Sul prossimo passo da compiere, Trump ha dichiarato: “Probabilmente un cessate il fuoco completo al momento opportuno. È difficile in questo momento perché hai persone che si guardano attraverso la canna dei fucili. Ma la prossima cosa sarebbe un cessate il fuoco totale e un accordo”. È una prospettiva lontana? “No”, ha risposto Trump. “Penso che si andrà abbastanza velocemente“.

Trump: “Putin serio nel voler porre fine a tutto questo”

Ovviamente, ha sottolineato il presidente statunitense, entrambe le parti, Russia e Ucraina, dovranno essere d’accordo perché ciò accada. Come fare pressione su Putin? “Non voglio entrare nei dettagli, ma ci sono buone ragioni per cui Putin lo farebbe. Ma se io non fossi qui, non lo farebbe mai”, ha detto. “Lo sto facendo perché, in primo luogo, non voglio che la gente muoia“, ha continuato Trump. “E in secondo luogo, non mi piace il fatto che abbiamo speso, a mio parere, 350 miliardi di dollari, senza ottenere nulla in cambio. Ma molto più importante, le persone stanno morendo. Non sono del nostro Paese, ma questa potrebbe facilmente diventare una Terza Guerra Mondiale a un certo punto”. La telefonata, ha sottolineato Trump, non è stata una videochiamata, ma solo audio da entrambe le parti. “Putin è stato molto solido, molto forte, come è nel suo stile. È stata una telefonata molto buona. Lo conosco molto bene. Penso che sia davvero serio nel voler porre fine a tutto questo“.

Trump: “Con Putin avevo già avuto conversazioni in precedenza”

Con Vladimir Putin “è stata una telefonata molto buona. Penso che sia l’inizio di qualcosa di positivo. In realtà, l’inizio è avvenuto tre o quattro settimane fa. Questa non è solo una telefonata che ha dato il via a tutto. Abbiamo avuto altre conversazioni”, ha aggiunto il presidente americano. “Questa è una continuazione di sviluppi positivi“, ha aggiunto Trump.

