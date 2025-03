La sede diplomatica a LaPresse: "Si escluda qualsiasi concessione all'aggressore"

L’ambasciata ucraina in Italia promuove gli sforzi degli Stati Uniti nei colloqui ma boccia le richieste del presidente russo Vladimir Putin, definite “inaccettabili“.

“Accogliamo con favore i continui sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine all’aggressione russa contro l’Ucraina e ripristinare una pace giusta e duratura. L’Ucraina ha sempre mantenuto una posizione chiara: i negoziati di pace devono basarsi sul rispetto del diritto internazionale, dell’integrità territoriale e della sovranità. Siamo pronti a compiere passi concreti verso la pace, come dimostrato dal nostro consenso a una cessazione totale temporanea delle ostilità, proposta durante i colloqui a Gedda e ribadita più volte dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky”.

“Abbiamo sottolineato che la Russia deve accettare la stessa proposta in modo incondizionato. Tuttavia, vediamo che Putin avanza diverse richieste inaccettabili. Questo è un chiaro segno che non vuole la pace, vuole che la guerra continui”, ha detto a LaPresse l’ambasciata dell’Ucraina in Italia.

Ambasciata ucraina in Italia: “Si escluda qualsiasi concessione all’aggressore”

“Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo di domani, ci rivolgiamo ancora una volta alla comunità internazionale con un appello a mantenere una posizione unita e coerente, che escluda qualsiasi concessione all’aggressore. L’Ucraina apprezza profondamente la solidarietà dei nostri partner europei e spera di continuare a lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura, basata sulle norme e i principi internazionali”, prosegue l’ambasciata dell’Ucraina in Italia.

“Purtroppo – aggiunge la sede diplomatica -, al quarto anno dell’aggressione su larga scala dobbiamo ricordare che è stata la Russia a invadere l’Ucraina e che gli ucraini stanno difendendo e rivendicando il proprio diritto all’esistenza, un diritto che la Federazione russa sta cercando di distruggere con ogni mezzo possibile”.

Ambasciata ucraina in Italia: “Niente può essere deciso senza Kiev e l’Europa”

“Sottolineiamo l’importanza di rispettare due principi fondamentali: ‘Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina’ e ‘Niente sull’Europa senza l’Europa’. Questi principi devono continuare a essere la bussola degli sforzi diplomatici internazionali. L’Ucraina si aspetta inoltre che la comunità internazionale continui a esercitare pressioni sulla Russia affinché cessi l’aggressione e ritorni a un dialogo costruttivo basato sulla giustizia e sul diritto internazionale”, ha aggiunto l’ambasciata.

