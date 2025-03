Dei residenti di Tylertown, nel Mississippi, hanno filmato con il cellulare il momento in cui, sabato 15 marzo, un tornado è passato sopra la loro casa. Nel video, che è stato poi pubblicato su Facebook, si vede tutta la devastazione e lo sgomento che in pochissimi secondi questo fenomeno atmosferico è stato in grado di provocare: costruzioni cadute e vetri delle auto distrutti.

