L'annuncio del presidente Usa durante una visita al Kennedy Center

Il presidente cinese Xi Jinping verrà negli Stati Uniti in “un futuro non troppo lontano”. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante una visita al Kennedy Center. Intanto il presidente americano si prepara per la telefonata di martedì, con il presidente russo Vladimir Putin, con un possibile accordo per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina sul tavolo.

Trump:”Saranno pubblicati i documenti su Jfk”

Il presidente Donald Trump ha inoltre dichiarato che martedì prevede di rilasciare i file relativi all’assassinio di John F. Kennedy, mantenendo così una promessa fatta durante la campagna elettorale. Lo riporta la Cnn. “Domani annunceremo e forniremo tutti i file su Kennedy. La gente li aspetta da decenni, e ho dato istruzioni affinché vengano rilasciati domani”, ha detto Trump durante una visita al Kennedy Center. “Abbiamo una quantità enorme di documenti, ci sarà molto da leggere. Non credo che censureremo nulla. Ho detto: ‘Non censurate, non potete censurare’. Quindi pubblicheremo i file su Jfk, e sarà domani”, ha aggiunto. Il presidente ha dichiarato che il rilascio totale dei documenti comprende “circa 80.000 pagine”.

