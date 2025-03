Le ultime news sulle relazioni Usa-Russia e il conflitto con Kiev

La telefonata Trump-Putin si farà. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, affermando che martedì 18 marzo è in programma un colloquio tra il capo di Stato Usa e il presidente russo. Ne dà notizia l’agenzia russa Tass. Il numero uno della Casa Bianca aveva anticipato ai giornalisti che avrebbe parlato con il leader di Mosca domani mentre si trovava a bordo dell’Air Force One domenica sera.

Telefonata Trump-Putin, la conferma di Peskov

“Sì, è corretto, una conversazione del genere è in preparazione per domani”, ha detto Peskov rispondendo a una domanda della Tass. Il portavoce del Cremlino non ha dato dettagli, dicendo che non li rivela mai in anticipo. “Non lo facciamo mai, non corriamo troppo”, ha specificato.

