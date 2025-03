Per il quotidiano statunitense è segno dell'allontanamento dell'amministrazione Trump dall'impegno del presidente Biden

Il dipartimento di Giustizia degli Usa sta informando i funzionari europei che gli Stati Uniti si stanno ritirando da un gruppo multinazionale creato per indagare sui leader responsabili dell’invasione dell’Ucraina, tra cui il presidente russo Vladimir Putin. Ne dà notizia il New York Times che cita fonti informate.

La decisione di ritirarsi dall’International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, a cui l’amministrazione Biden si è unita nel 2023, è l’ultima indicazione dell’allontanamento dell’amministrazione Trump dall’impegno del presidente Biden di ritenere Putin personalmente responsabile dei crimini commessi contro gli ucraini, spiega il quotidiano statunitense.

Il gruppo è stato creato per ritenere la leadership della Russia, insieme ai suoi alleati in Bielorussia, Corea del Nord e Iran, responsabili di una categoria di crimini, definiti come aggressione ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che viola la sovranità di un altro paese e non è iniziata per legittima difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata