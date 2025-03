Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa).

Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. Uno dei feriti ha riportato una frattura alla gamba, per altri ci sono stati infortuni minori a braccia o gambe oppure commozioni cerebrali, hanno spiegato le autorità.

