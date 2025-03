Nelle immagini il momento in cui scoppia l’incendio in un locale notturno nella città di Kocani, nella Macedonia settentrionale. Nel rogo sono morte 59 persone, 155 sono rimaste ferite. Le fiamme sono divampate intorno alle 2:30 del mattino durante un concerto di un gruppo pop locale al Club Pulse. In base alle prime indagini è probabile che siano stati i fuochi pirotecnici a causare l’incendio del tetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata