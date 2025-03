Un pescatore peruviano è stato salvato al largo delle coste dell’Ecuador dopo aver trascorso 95 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico. Maximo Napa, partito dal porto di San Juan de Marcona, nella regione peruviana di Ica, il 7 dicembre 2024, è rimasto bloccato dopo che il motore del suo piccolo peschereccio si è guastato. Trasportato dalle correnti oceaniche, è andato alla deriva nelle acque dell’Ecuador, dove è stato salvato da una tonniera e segnalato alle autorità. Napa è sopravvissuto con poche provviste e, negli ultimi giorni, è ricorso a mangiare scarafaggi, uccelli e persino una tartaruga per rimanere in vita. Al suo ritorno in Perù, si è riunito con il fratello, Alberto Napa, nel porto di Paita. I due si sono abbracciati in un momento di commozione dopo che Napa è sbarcato da una nave della Marina. Le autorità stanno continuando a valutare le sue condizioni dopo la vicenda.

