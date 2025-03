(LaPresse) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la Second Lady Usha Vance sono stati fischiati da alcune persone presenti in sala mentre partecipavano a un concerto a Washington al Kennedy Center for the Performing Arts. Il Kennedy Center è in subbuglio da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha costretto la dirigenza del centro a dimettersi e ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione. Una decisione che fa parte della sua ampia campagna contro la cultura “woke”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata