(LaPresse) Una folla immensa di manifestanti ha invaso le strade di Seul, capitale della Corea del Sud. In piazza sia i sostenitori sia gli oppositori del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol messo sotto accusa per aver dichiarato la legge marziale in risposta alle azioni legislative “incostituzionali” del partito di opposizione. Il verdetto della Corte Costituzionale dovrebbe arrivare la prossima settimana.

