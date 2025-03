Nell’Ue tiene banco la questione riarmo. “Mercoledì prossimo la Commissione europea deciderà sul piano di difesa presentato nel consiglio straordinario scorso dalla presidente Ursula von der Leyen in modo da giungere preparati al prossimo consiglio europeo”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto a margine della presentazione del libro ‘Governare le fragilità’ di Roberto Garofolo e Bernardo Giorgio Mattarella alla Luiss di Roma. “Una nuova consapevolezza della Commissione europea rispetto al passato? Ci vuole una nuova consapevolezza rispetto allo scenario che viviamo che è cambiato e servono risposte all’altezza. A me sembra che la Commissione lo stia facendo e in questi primi 100 giorni lo abbia fatto in modo molto efficace”.

