Le parole del portavoce della Commissione europea, Olof Gill: "Abbiamo strumenti a nostra disposizione se dovesse servire"

Nuovo capitolo nella guerra commerciale a colpi di dazi. L’Unione europea replica alle minacce di Trump che nelle ultime ore ha di nuovo paventato l’introduzione di nuove tariffe del 200% contro i prodotti europei, nello specifico vini e champagne. “Ci rammarichiamo persino del tono di questo tipo di dichiarazioni. Non crediamo che aiutino nessuno e abbiamo chiarito che vogliamo che gli USA revochino immediatamente le tariffe che hanno già imposto e che desistano dall’imporre altre tariffe, perché non sono di alcun beneficio per loro”, ha affermato il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulle minacce del presidente americano, Donald Trump.

Ue: “Pronti a rispondere se necessario”

“Non sono di alcun beneficio per noi, non sono di alcun beneficio per i consumatori, non sono di alcun beneficio per le aziende, non sono di alcun beneficio per nessuno. Dovremmo impegnarci per costruire la relazione commerciale Ue-Usa, che è, sotto ogni aspetto, la più forte al mondo, non indebolirla”, rimarca. “Per quanto riguarda la protezione dei nostri settori economici che sono gli obiettivi di misure commerciali sleali, prendiamo sempre ogni possibile misura per proteggerli, per supportarli. Abbiamo strumenti a nostra disposizione se dovessero diventare necessari”, aggiunge. “Siamo pronti a rispondere se necessario. Il nostro interesse è difendere le nostre industrie, difendere i nostri consumatori. Crediamo che il modo migliore per farlo sia togliere completamente queste tariffe dal tavolo e tornare a costruire la relazione commerciale Ue-Usa, piuttosto che distruggerla. Ma come ha detto la presidente von der Leyen l’altro giorno, bisogna essere in due per ballare il tango”, rimarca.

