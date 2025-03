Le proteste contro le politiche economiche attuate dal governo del presidente Javier Milei

Pensionati argentini e i tifosi di diverse squadre di calcio si sono scontrati con la polizia durante una protesta di fronte al Palazzo del Congresso a Buenos Aires, in Argentina, contro le politiche economiche attuate dal governo del presidente Javier Milei. Secondo i media argentini ci sarebbero almeno 31 arresti. Sono stati segnalati sei feriti tra le forze di sicurezza: tre nella Polizia Federale e tre nella Prefettura della Marina. Sono state inoltre sequestrate armi da fuoco del tipo ‘tumbera’, due cartucce per fucile calibro 12 e un coltello (da macellaio). Sono stati segnalati anche danni materiali: container rovesciati, auto della polizia incendiate e lastre di pavimentazione rotte.

I pensionati argentini e i tifosi di diverse squadre di calcio si sono scontrati con la polizia mercoledì durante una protesta di fronte al Congresso nella capitale, Buenos Aires, contro le politiche economiche attuate dal governo del presidente Javier Milei. Quella che era iniziata come una manifestazione pacifica si è trasformata in violenti scontri quando la polizia ha schierato idranti, gas lacrimogeni e pallini contro i manifestanti che lanciavano pietre. Per settimane, i pensionati di Buenos Aires hanno tenuto proteste settimanali chiedendo pensioni più alte, citando un precario tenore di vita.

Mentre le precedenti manifestazioni hanno coinvolto incidenti minori, tra cui l’uso di gas lacrimogeni contro gli anziani, la protesta di mercoledì è stata senza precedenti per portata. Gli scontri sono scoppiati quando è arrivato un folto gruppo di tifosi del Boca Juniors, che sventolavano bandiere e cantavano a sostegno dei pensionati. La polizia ha formato un cordone per bloccare la loro avanzata verso il Congresso. Nella parte posteriore, un gruppo di manifestanti anziani è stato respinto da idranti ad alta pressione sparati da due carri armati sul perimetro più vicino all’Assemblea legislativa. In una dimostrazione di unità senza precedenti, i tifosi del Boca Juniors, del River Plate e di altri club di calcio argentini si sono uniti ai pensionati che si riuniscono fuori dal Congresso ogni mercoledì per protestare contro le misure di austerità del governo. Circondati dalla polizia, i manifestanti hanno scandito “Non toccare gli anziani”.

