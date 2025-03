Una donna è rimasta intrappolata all’interno della propria auto durante un tornado che ha colpito la Florida centrale, nella città di Longwood. Jeanicmar Rangel ha ripreso il momento in un video che ha poi diffuso sui suoi profili social: “Ieri sono nata di nuovo, posso solo dire grazie a Dio per essere ancora viva”, ha scritto la donna. I venti del tornado hanno raggiunto i 185 chilometri orari e la sua traiettoria si è estesa per circa 6,4 chilometri, secondo quanto scrive BBC.

