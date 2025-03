Si sono aperti a Gedda, in Arabia Saudita, i colloqui tra delegazioni dell’Ucraina e degli Stati Uniti sui negoziati per porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. L’incontro arriva dopo lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump, avvenuto il 28 febbraio. “L’incontro” fra le delegazioni di Usa e Ucraina “è iniziato in modo molto costruttivo“, ha scritto su X il capo dell’ufficio del leader di Kiev, Andriy Yermak, che guida la delegazione ucraina. “Stiamo lavorando”, ha aggiunto. Della delegazione Usa fanno parte il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz. Per l’Ucraina invece, oltre a Yermak, siedono al tavolo il ministro degli Esteri Andriy Sybiha e quello della Difesa Rustem Umerov.

