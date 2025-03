“La presidente von der Leyen verrà ricordata come quella che ha tradito i valori e la democrazia. L’Europa senza pace è morta. Per questo lascio nei banchi della Commissione la bandiera europea cucita con quella della pace. Per non dimenticarlo mai”. Con queste parole Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, consegna in aula nel banco vuoto occupato in precedenza da Ursula Von der Leyen una bandiera europea cucita con quella della pace. “Oggi tutto il Movimento 5 Stelle è qui a Strasburgo con il suo leader e i suoi eletti nazionali ed europei. Le portiamo la voce del popolo che è stanco di questa guerra senza fine e vuole solo pace e prosperità. Il piano RearmEU è una dichiarazione di guerra, non si sa a chi o a cosa, è un attacco ai cittadini europei perché sposta miliardi di euro dal sociale alle armi, dalla sanità alla militarizzazione. Noi crediamo che sia indegno spendere 800 miliardi per il settore militare mentre le imprese fanno bancarotta, le famiglie non riescono a pagare le bollette e i giovani non fanno figli perché non hanno i soldi per crescerli. Invece voi preferite compiacere le lobby delle armi. Oggi gli stessi leader che da tre anni a questa parte hanno sbagliato tutto, puntando sulla sconfitta militare della Russia, ci dicono adesso che dobbiamo continuare ad armarci inseguendo la vostra follia bellicista. Volete la terza guerra mondiale per nascondere i vostri fallimenti, ma noi ve lo impediremo. Non un euro per la guerra! Le armi non sono la soluzione, ma l’ostacolo al raggiungimento della pace”, così conclude il suo intervento in plenaria Della Valle.

