Lo ha scritto il presidente americano sul suo social Truth

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato sul suo social Truth che comprerà una Tesla per mostrare il suo sostegno a Elon Musk. “Per i repubblicani, i conservatori e tutti i grandi americani, Elon Musk si sta ‘mettendo in gioco’ per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO! Ma i Pazzi della Sinistra Radicale, come spesso fanno, stanno cercando di boicottare illegalmente e in modo collusivo Tesla, una delle più grandi case automobilistiche del Mondo e la ‘creatura’ di Elon, per attaccare e danneggiare Elon e tutto ciò che rappresenta”, si legge nel post dell’inquilino della Casa Bianca.

E ancora: “Hanno provato a farlo con me alle Elezioni Presidenziali del 2024, ma come è andata a finire? In ogni caso, domani mattina comprerò una Tesla nuova di zecca come dimostrazione di fiducia e sostegno a Elon Musk, un vero grande americano”.

“Perché (Musk ndr.) dovrebbe essere punito per aver messo al lavoro le sue enormi capacità al fine di contribuire a rendere l’America di nuovo grande?”, conclude il tycoon, usando il suo motto ‘Make America Great Again’.

E’ di ieri la notizia che il titolo Tesla è crollato in Borsa a Wall Street, nell’ambito di un generale calo dei titoli e del Nasdaq.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata