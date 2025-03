Scende bruscamente il prezzo degli investimenti, anche dei bitcoin

Wall Street prosegue in forte calo, con l’aggravarsi del sell-off sul Nasdaq, che cede il 3,58% a 17.545,56 punti. In forte calo anche l’S&P 500 che scivola dell’1,95% a 5.657,38 punti, mentre il Dow Jones cede lo 0,82% a 42.450,02 punti. Nvidia è scesa di un altro 4%, portando la sua perdita per l’anno in corso al 19,5%. Si tratta di un forte calo rispetto all’impennata di quasi l’820% registrata nel 2023 e nel 2024.

Tesla di Elon Musk è scesa dell’8,9%, portando la sua perdita per il 2025 a oltre il 40%. Dopo aver ricevuto un’iniziale spinta post-elettorale grazie alle speranze che la stretta relazione tra Musk e Trump avrebbe aiutato l’azienda di veicoli elettrici, il titolo è poi crollato a causa delle preoccupazioni.

L’S&P 500 è in procinto di registrare la settima oscillazione superiore all’1%, in rialzo o in ribasso, negli ultimi otto giorni, a seguito di un periodo spaventoso dominato dai dazi di Trump. Il timore è che le tariffe possano danneggiare direttamente l’economia o che creino un’incertezza tale da portare le aziende e i consumatori statunitensi alla paralisi. L’S&P 500 è sceso del 7,8% dai massimi storici raggiunti il 19 febbraio. Non sono solo i titoli azionari ad essere in difficoltà.

Gli investitori stanno facendo scendere bruscamente i prezzi di tutti i tipi di investimenti il cui slancio era sembrato quasi impossibile da fermare, come il bitcoin. Il valore della criptovaluta è sceso a 80.000 dollari dagli oltre 106.000 dollari di dicembre. Gli investitori si sono invece riversati sui titoli del Tesoro americano, alla ricerca di prodotti i cui prezzi possono reggere meglio quando l’economia è sotto pressione. Questo ha fatto salire i prezzi dei Treasury, che a loro volta hanno fatto scendere i loro rendimenti. Il rendimento del Treasury decennale è sceso nuovamente al 4,21% dal 4,32% di venerdì scorso. È in calo da gennaio, quando si era avvicinato al 4,80%, a causa delle crescenti preoccupazioni per l’economia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata