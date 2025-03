Caos a Bucarest, la capitale della Romania, dopo che il Comitato centrale elettorale ha respinto la candidatura di Calin Georgescu, populista di estrema destra, in vista della ripetizione delle elezioni presidenziali dello scorso anno, che sono state annullate dalla Corte costituzionale dopo la vittoria a sorpresa dello stesso Georgescu al primo turno e che dovrebbero ora tenersi il 4 maggio. Centinaia di sostenitori di Georgescu si sono riuniti davanti alla sede dell’ufficio elettorale per manifestare rabbia per la decisione, sventolando bandiere rumene. Alcuni dei dimostranti hanno poi iniziato a lanciare pietre e altri oggetti contro le decine di poliziotti in assetto antisommossa che erano stati inviati nell’area. Gli agenti, secondo quanto riferiscono i media locali, hanno usato lacrimogeni.

