Sono state inviate sul posto imbarcazioni dotate di mezzi antincendio, l'incidente nel Regno Unito

Una petroliera e una nave cargo si sono scontrate al largo delle coste dell’Inghilterra orientale: sono almeno 32 i feriti. Lo ha reso noto la guardia costiera britannica. Diverse scialuppe di salvataggio e un elicottero della guardia costiera sono stati inviati sul luogo della collisione, nel Mare del Nord, insieme a un aereo della Guardia Costiera e a navi con capacità antincendio che si trovavano nelle vicinanze. La Maritime and Coastguard Agency ha dichiarato che l’allarme è stato lanciato alle 9.48, le 10.48 in Italia.

Martyn Boyers, amministratore delegato del porto di Grimsby East, ha dichiarato che 13 feriti sono stati trasportati a bordo della nave Windcat 33, seguiti da altri 19 su un’imbarcazione pilota del porto.

Secondo quanto riferito all’emittente britannica Bbc da due diverse fonti a conoscenza dello scontro avvenuto nel Mare del Nord, la petroliera coinvolta nella collisione è in fiamme. Sono state inviate sul posto imbarcazioni dotate di mezzi antincendio.

BREAKING: Aftermath of the collision when the American-flagged oil tanker MV Stena Immaculate, fully loaded and at anchor, was struck by the Portuguese-flagged container ship MV Solong. https://t.co/13um2Hbfaj pic.twitter.com/bQETPwOwfb

— Intel Tower🗽 (@inteltower) March 10, 2025