“I canadesi non sono arrabbiati con il popolo americano per questo. Non abbiamo niente contro gli americani. Gli americani sono i nostri vicini, i nostri amici, i nostri partner. Facciamo le cose insieme, abbiamo fatto le cose insieme per decenni e generazioni. Questa è una decisione politica del governo americano progettata per colpire l’economia canadese. Questa è una guerra commerciale”. Lo ha dichiarato Justin Trudeau nel suo discorso di addio dalla carica di premier dopo che il Partito Liberale ha scelto come nuovo leader Mark Carney, che nei prossimi giorni prenderà il suo posto alla guida del Canada. “I canadesi sono feriti. I canadesi sono arrabbiati. Sceglieremo di non andare in vacanza in Florida o a Old Orchard Beach, o dovunque. Sceglieremo di provare ad acquistare prodotti canadesi e rinunciare al bourbon e ad altri prodotti americani classici. E, sì, probabilmente continueremo a fischiare l’inno americano. Ma lasciatemi dire agli americani: non vi stiamo fischiando. Non stiamo fischiando le vostre squadre. Non stiamo fischiando i vostri giocatori. Stiamo fischiando una politica che è progettata per danneggiarci”, ha aggiunto Trudeau.

