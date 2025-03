Bufera per le foto pubblicate dal partito di governo: il termine indica generalmente la carneficina di soldati nel conflitto

Hanno dato in dono dei tritacarne alle madri dei soldati uccisi in Ucraina. Bufera in Russia dopo che il gesto di alcuni funzionari locali del partito al governo in Russia, il partito di Putin ‘Russia Unita’, che ha suscitato numerose polemiche, considerato anche che l’elettrodomestico in questione è ampiamente utilizzato come metro di paragone per descrivere le brutali tattiche della Russia nel conflitto ucraino.

Il partito Russia Unita nella regione settentrionale di Murmansk ha pubblicato sui social media foto che mostrano funzionari sorridenti mentre fanno visita alle madri di soldati morti in Ucraina portando in dono fiori e tritacarne per la Giornata internazionale della donna. Il post include un messaggio di ringraziamento alle “care mamme” per la loro “forza d’animo e l’amore che mettete nell’educazione dei vostri figli”, facendo inoltre riferimento al fatto che regali fossero un’iniziativa dell’ala femminile del partito. Alcuni commentatori online hanno definito il gesto “vergognoso” e “inappropriato”.

La Russia è spesso accusata di gettare i suoi soldati in prima linea in un “tritacarne” con scarso riguardo per le loro vite. La parola russa per tritacarne, myasorubka, ha lo stesso doppio significato dell’inglese: si riferisce a una tattica in cui piccoli gruppi di soldati vengono mandati all’attacco, uno dopo l’altro, a ondate, rischiando pesanti perdite, con l’obiettivo di sfinire e sopraffare le truppe ucraine. La sezione locale del partito nella città di Polyarniye Zori si è difesa dalle reazioni negative online, affermando che i critici stavano dando “interpretazioni insensibili e provocatorie” dei regali. Lo riporta il Guardian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata