Tentativo per far pressione su Hamas per la liberazione degli ostaggi

Il ministro israeliano dell’Energia, Eli Cohen, ha dato istruzioni alla Israel Electric Corporation (Iec) di interrompere immediatamente la fornitura di elettricità a Gaza, in un apparente tentativo di fare pressione sulla Striscia, dove sono ancora detenuti 59 ostaggi. Lo riporta il Times of Israel, citando una dichiarazione video di Cohen. “Impiegheremo tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché tutti gli ostaggi ritornino e faremo in modo che Hamas non sia a Gaza il ‘giorno dopo’“, ha detto Cohen.

Israele vuole bloccare anche l’ingresso di merci nella Striscia

La mossa giunge dopo che Israele ha annunciato di voler bloccare l’ingresso di merci a Gaza per quello che ha definito il rifiuto di Hamas di accettare la proposta di estendere la fase iniziale dell’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, e ha minacciato “ulteriori conseguenze” e il ritorno alla guerra. Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu la scorsa settimana aveva detto di essere pronto ad aumentare la pressione e che non escludeva il taglio di tutta l’elettricità a Gaza se Hamas non avesse ceduto sulle sue richieste nei colloqui per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata