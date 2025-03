Onu: "Nella Striscia scorte di cibo per meno di due settimane". Netanyahu: "La nostra nazione vuole la vittoria e l'avrà"

Ultimatum di Trump ad Hamas: “Liberi gli ostaggi o sarà l’inferno”. Il Programma alimentare mondiale (Pam) afferma che le scorte di cibo nella Striscia di Gaza sono sufficienti a tenere aperte le cucine pubbliche e le panetterie per meno di due settimane. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu dice che “la nazione vuole la vittoria e l’avrà” e assicura che riporterà a casa tutti gli ostaggi.

Trump a Hamas: “Rilasciate gli ostaggi o per voi è finita”

“Ultimo avvertimento” di Donald Trump a Hamas. “Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita”, ha scritto il presidente Usa in un post su Truth. “Questo è l’ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare Gaza, finché avete ancora una possibilità”, afferma Trump, che lancia un messaggio anche al “popolo di Gaza: vi attende un futuro meraviglioso, ma non se trattenete gli ostaggi. Se lo farete, sarete morti! Prendete una decisione intelligente, Rilasciate ora gli ostaggi o pagherete l’inferno in seguito!”.

Casa Bianca conferma colloqui con Hamas: “Israele informato”

La Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui diretti con Hamas sulla questione degli ostaggi Usa ancora detenuti a Gaza e per la fine della guerra, come rivelato stamani da Axios. “Israele è al corrente”, ha detto la portavoce Karoline Leavitt in un briefing con i giornalisti.

Trattative Usa con Hamas per ostaggi e fine guerra

L’Amministrazione Trump sta trattando direttamente con Hamas per la liberazione degli ostaggi Usa ancora prigionieri a Gaza e per raggiungere un accordo che metta fine alla guerra. Lo riferisce Axios, citando due fonti con conoscenza diretta dei colloqui. A trattare per gli Usa è l’inviato di Donald Trump per gli ostaggi Adam Boehler, riferisce Axios, sottolineando l’eccezionalità dei colloqui diretti con Hamas, designata nel 1997 come organizzazione terroristica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata