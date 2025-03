Usha Chilukuri, la moglie del vicepresidente degli Usa James David Vance, è arrivata a Torino in compagnia del figlio Ewan. Accompagnata dalle guardie del corpo, Lady Vance si è concessa agli obiettivi dei fotografi una volta scesa dal suo Van per poi entrare all’hotel Nh Carlina. La Second Lady è a Torino per seguire il team Usa impegnato ai Giochi Invernali Special Olympics, l’associazione creata per le persone con disabilità intellettive fondata nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, sorella di John Fitgerald Kennedy. La cerimonia inaugurale è in programma alle 18 all’Inalpi Arena, Usha Chilukuri dovrebbe trattenersi fino a lunedì e dovrebbe assistere alle gare sulle piste di Bardonecchia e Sestriere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata