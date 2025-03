La Corea del Nord ha svelato per la prima volta un sottomarino a propulsione nucleare in costruzione, un sistema d’arma che può rappresentare una grave minaccia alla sicurezza della Corea del Sud e degli Stati Uniti. I media statali hanno pubblicato oggi delle foto che mostrano quello che hanno definito “un sottomarino con missili strategici guidati a propulsione nucleare”, mentre riportavano le visite del leader Kim Jong Un ai principali cantieri navali dove vengono costruite le navi da guerra. La Korean Central News Agency (Kcna) non ha fornito dettagli sul sottomarino, ma ha detto che Kim è stato informato sulla sua costruzione. La nave militare sembra possa trasportare circa 10 missili, ha detto Moon Keun-sik, un esperto di sottomarini sudcoreano che insegna alla Hanyang University di Seul. Ha detto che l’uso del termine “missili strategici guidati” significava che avrebbe trasportato armi con capacità nucleare. “Sarebbe assolutamente una minaccia per noi e per gli Stati Uniti”, ha detto Moon. Un sottomarino a propulsione nucleare era tra una lunga lista di armi sofisticate che Kim aveva promesso di introdurre durante un’importante conferenza politica nel 2021 per far fronte a quella che ha definito un’escalation di minacce militari guidate dagli Stati Uniti. Altre armi erano missili balistici intercontinentali a combustibile solido, armi ipersoniche, satelliti spia e missili multitestata. Da allora la Corea del Nord ha eseguito una serie di attività di test per acquisirli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata