Una tempesta che si è abbattuta sulla città argentina di Bahía Blanca ha causato sei morti, inondando la maggior parte delle strade, sfollando decine di famiglie e costringendo all’evacuazione di un ospedale. Le autorità di Bahía Blanca, a circa 630 chilometri a sud-ovest di Buenos Aires, hanno riferito che cinque delle vittime, tra cui una donna, sono morte in strada e l’altra in un sobborgo costiero. Gran parte della città è sott’acqua dopo sette ore di piogge torrenziali, che hanno costretto il comune a sospendere ogni tipo di attività, a tagliare preventivamente l’elettricità e a chiedere alla popolazione di rimanere nelle proprie case. Le precipitazioni hanno causato un accumulo di circa 300 millimetri d’acqua, mentre la media storica mensile è di circa 129 millimetri. Lo straripamento di due canali ha colpito soprattutto la parte bassa della città. Quasi 1.000 persone sono state evacuate. Veicoli anfibi della Marina, macchine municipali e camion dell’esercito, dei vigili del fuoco, della polizia e della protezione civile sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza.

