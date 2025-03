Il presidente russo Vladimir Putin ha mandato un messaggio alle donne russe in occasione della Giornata internazionale della donna di sabato, in particolare con quelle che combattono in Ucraina e con i loro parenti. “La vostra partecipazione sentita, la vostra costante cura e il vostro amore, la vostra lealtà danno forza ai nostri soldati, rafforzano il loro spirito e la loro incrollabile fede che la verità – e quindi la vittoria – è dalla nostra parte”, ha dichiarato Putin in un video diffuso dalla tv di stato. Nella stessa clip, sono state mostrate le combattenti volontarie che prestano servizio in un distaccamento schierato nella regione russa di Kursk al confine con l’Ucraina, poi premiate con delle medaglie. Il servizio mostra anche uomini che in tutta la Russia e nei territori ucraini occupati si congratulano con le donne e regalano loro fiori.

