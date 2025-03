Justin Trudeau, il Primo Ministro del Canada, si è commosso giovedì durante una conferenza stampa a Ottawa. Il 53enne, che si trova nei suoi ultimi giorni da premier ed è anche nel pieno di una guerra commerciale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è visibilmente emozionato mentre rifletteva sul suo mandato.

“A livello personale, mi sono assicurato che ogni singolo giorno in questo ufficio mettessi i canadesi al primo posto, che fossi sempre al loro fianco”, ha detto Trudeau. “Ed è per questo che sono qui a dirvi che ci siamo. Anche negli ultimi giorni di questo governo, non deluderemo i canadesi oggi e neanche in futuro.”

Più tardi, giovedì, Trump ha posticipato per un mese l’applicazione di dazi del 25% su molte importazioni dal Messico e su alcune dal Canada, tra i timori diffusi per le conseguenze economiche di una guerra commerciale più ampia. Tuttavia, Trump ha sottolineato che intende comunque imporre dazi “reciproci” a partire dal 2 aprile.

