I treni Eurostar diretti a Londra e tutti i treni diretti nel nord della Francia sono stati fermati questa mattina dopo la scoperta di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale vicino alla stazione di Parigi Gare du Nord. L’operatore ferroviario nazionale francese SNCF ha annunciato in un comunicato che il traffico ferroviario sarà interrotto fino a metà mattinata su richiesta della polizia. “Invitiamo i viaggiatori a rimandare il loro viaggio”, ha dichiarato. La Sncf ha precisato che il traffico ferroviario non riprenderà prima delle 10 e solo “dopo la fine delle operazioni di sminamento, attualmente organizzate dai servizi specializzati della questura di Parigi”. L’ordigno esplosivo è stato scoperto nel comune di Saint-Denis, “a 2,5 km dalla stazione”, in mezzo ai binari.

