Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il tempio buddista Kiyomizudera, a Kyoto, in occasione della seconda tappa della sua visita ufficiale in Giappone. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, sabato 8 marzo si recherà a Hiroshima per l’ultima tappa del viaggio istituzionale dove visiterà il Memoriale della Pace e il museo. Incontrerà anche alcuni hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici dell’agosto 1945, ed esponenti dell’Associazione Nihon Hidankyo, Premio Nobel per la Pace 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata