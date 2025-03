Il cancelliere in pectore tedesco accolto dal presidente del Consiglio europeo

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha incontrato a Bruxelles il leader della Cdu e cancelliere in pectore Friedrich Merz, prima del vertice Ue in programma oggi. L’incontro arriva dopo le dichiarazioni di Merz sulla volontà di intervenire sul freno al debito in Germania per consentire una maggiore spesa per la difesa. Il leader della Cdu e candidato cancelliere dell’Unione (Cdu-Csu) sta portando avanti i colloqui esplorativi con i socialdemocratici dell’Spd per la formazione della futura coalizione di governo. Al vertice Ue per la Germania sarà presente il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

