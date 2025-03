Nuovo capo dell'Idf: "Guiderò l'esercito israeliano alla vittoria"

Parlando alla cerimonia che segna la fine del mandato del tenente generale Herzi Halevi come comandante dell’Idf e l’inizio di quello del generale Eyal Zamir il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che “la nazione vuole la vittoria, e la sta ricevendo e l’avrà”. Lo riporta il Times of Israel. Netanyahu ha aggiunto che in merito agli ostaggi “li riporteremo tutti a casa”.

Netanyahu: “Gli ostaggi torneranno tutti a casa”

Netanyahu ha aggiunto che Israele deve “raggiungere pienamente gli obiettivi della guerra” fra cui “la vittoria” sull’Iran e sui suoi alleati. Netanyahu ha elencato come basi per garantire la sicurezza di Israele “una mentalità di attacco, una forza schiacciante, perseveranza, sicurezza e un senso di rettitudine”.

Nuovo capo Idf: “Guiderò l’esercito alla vittoria”

“Il compito che mi viene assegnato oggi è chiaro: guidare l’Idf alla vittoria“. Lo ha affermato il nuovo capo delle forze armate israeliane, tenente generale Eyal Zamir, nel primo discorso dopo il suo insediamento ufficiale. Zamir si è poi rivolto alla comunità ultra-ortodossa esortando “tutte le parti della società israeliana a partecipare al comandamento religioso di difesa della patria. Questa è una responsabilità condivisa”. Infine Zamir ha dedicato un pensiero ai familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. “I vostri cari sono davanti ai miei occhi. Il nostro dovere morale è chiaro: riportare tutti a casa, in qualsiasi modo possibile e il più rapidamente possibile”, ha concluso.

Halevi: “7/10 un fallimento, serve commissione inchiesta statale”

Il capo di stato maggiore uscente dell’Idf, tenente generale Herzi Halevi, ha chiesto l’istituzione di una commissione nazionale d’inchiesta sull’attacco del 7 ottobre. “E’ necessaria e vitale. Non per trovare qualcuno da incolpare, ma prima di tutto per raggiungere la fonte dei problemi e consentire la riparazione”, le sue parole riportate dal Times of Israel. “Il 7 ottobre, l’IDF ha fallito. È stato un fallimento profondo. Ma un fallimento di questa portata non può essere indagato solo nell’Idf e nello Shin Bet”, ha aggiunto. Halevi ha parlato davanti al primo ministro Benjamin Netanyahu, che si è sempre fermamente opposto a tale indagine. Halevi nel suo discorso ha anche stigmatizzato le incessanti critiche rivolte all’esercito da parte di alcuni politici e membri del pubblico, che lui definisce “una fustigazione” contro l’esercito, sia prima che durante la guerra. “Questo non ci aiuta a essere migliori. Potrebbe danneggiare la fiducia dei soldati e dei loro comandanti”, ha detto. “Alcuni di coloro che predicano la mancanza di coraggio e determinazione non hanno mai sentito un grilletto freddo di notte di fronte a un nemico, non hanno mai sentito il respiro di un amico ferito su una barella in territorio nemico”, ha rimarcato ancora.

Demolite le case di due plaestinesi

Durante un’operazione nella città di Hebron, in Cisgiordania, l’Idf ha reso noto di aver demolito le case di due palestinesi definiti come terroristi che hanno ucciso sette persone e ne hanno ferite 15 a Tel Aviv in ottobre. Ahmed Himouni, 25 anni, e Mohammad Mesek, 19 anni, avevano sparato e accoltellato una persona in una stazione della metropolitana leggera nella zona di Jaffa, il 1° ottobre, pochi minuti prima che l’Iran lanciasse un massiccio attacco missilistico contro Israele. Mesek venne ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente della sicurezza municipale, mentre Himouni rimase gravemente ferito dopo essere stato colpito da civili armati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata