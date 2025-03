Shitsui Hakoishi ha ottenuto il riconoscimento a Nakagawa

Ha 108 anni ed è la più anziana parrucchiera in attività. Il suo nome è Shitsui Hakoishi e mercoledì 5 marzo è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Hakoishi è stata premiata nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Nakagawa, nella prefettura di Tochigi, in Giappone. “Sono molto contenta. Sono sopraffatta dall’emozione. Quest’anno compio 109 anni e continuerò a fare la parrucchiera finché non ne avrò 110“, ha dichiarato l’anziana ai media.

