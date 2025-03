Il Cremlino ha accolto positivamente la notizia secondo cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky avrebbe espresso la sua disponibilità a negoziare una soluzione pacifica in una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ha ricordato l’attuale divieto di negoziare con Mosca imposto da Kiev. “Abbiamo un atteggiamento positivo. La questione è con chi sederci. Per ora, il divieto legale al presidente ucraino di tenere trattative con la parte russa rimane in vigore. Pertanto, in generale, l’approccio è positivo, ma le sfumature non sono ancora cambiate”, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov.

