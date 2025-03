Donald Trump è tornato davanti al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente. Molti gli argomenti affrontati dal tycoon, tra cui il tema della cosiddetta ‘cultura woke’. “Ho messo fine alla tirannia delle cosiddette ‘politiche di diversità, equità e inclusione’ in tutto il governo federale e nel settore privato delle forze armate”, ha dichiarato Trump. “Il nostro Paese non sarà più ‘woke’”, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca tra gli applausi dei deputati e senatori repubblicani e i membri del governo.

