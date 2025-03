A Brisbane, in Australia, i residenti si preparano per l’arrivo del ciclone tropicale Alfred. La perturbazione dovrebbe attraversare la costa tra la capitale dello Stato del Queensland e la città turistica di Gold Coast, a sud, tra giovedì e venerdì, secondo quanto dichiarato dall’agenzia meteorologica Bureau of Meteorology. Sono previste forti piogge e raffiche di vento che potrebbero superare i 150 chilometri orari. I cittadini e la protezione civile hanno accatastato sacchi di sabbia per proteggere le proprietà più basse dalle inondazioni.

