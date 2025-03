Presi di mira alcuni prodotti agricoli chiave tra cui pollo, maiale, soia e manzo. Entreranno in vigore dal 10 marzo

La Cina ha annunciato che imporrà dazi fino al 15% sulle importazioni di prodotti agricoli chiave degli Stati Uniti, tra cui pollo, maiale, soia e manzo. Le tariffe annunciate dal ministero del Commercio dovrebbero entrare in vigore dal 10 marzo.

Pechino risponde ai dazi di Trump

Una mossa in risposta all’ordine del presidente Usa Donald Trump di aumentare le tariffe sulle importazioni di prodotti cinesi al 20% in generale. Sono entrate in vigore martedì. Le importazioni di pollo, grano, mais e cotone coltivati negli Stati Uniti saranno soggette a una tariffa aggiuntiva del 15%, ha affermato. I dazi su sorgo, soia, maiale, manzo, frutti di mare, frutta, verdura e latticini saranno aumentati del 10%.

Entrati in vigore i dazi Usa su prodotti di Canada e Messico

Intanto con la data di oggi, martedì 5 marzo, entrano in vigore i dazi degli Usa su prodotti canadesi e messicani. Trump aveva dichiarato che andrà avanti con l’applicazione di Dazi del 25% sui beni importati dal Canada e dal Messico negli Stati Uniti, aggiungendo che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo è scaduto. Si prevede inoltre che entrerà in vigore un ulteriore dazio del 10% sulle importazioni cinesi, costringendo tutti e tre i principali partner commerciali degli Stati Uniti ad affrontare barriere commerciali notevolmente più elevate rispetto a poche settimane fa.

“Non c’è più spazio per il Messico o per il Canada”, aveva detto il tycoon alla Casa Bianca lunedì. “I dazi, sapete, sono tutti impostati. Entreranno in vigore domani”. Alcuni esperti hanno dichiarato ad Abc News che le tariffe su Messico, Canada e Cina potrebbero far aumentare i prezzi di una vasta gamma di beni. Dazi di questa portata aumenterebbero probabilmente i prezzi pagati dagli acquirenti statunitensi, poiché gli importatori in genere trasferiscono una quota del costo di quelle tasse più elevate ai consumatori, hanno affermato gli esperti. La politica potrebbe aumentare i prezzi per prodotti che vanno dai pomodori alla tequila ai ricambi auto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata