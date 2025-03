Il Carnevale di Rio de Janeiro è in pieno svolgimento e continua con più musica, glamour e allegria. La scuola di samba Unidos da Tijuca ha aperto i festeggiamenti con una sfilata a tema religioso afro-brasiliano, in onore di Logun Edé, una divinità della religione Yoruba. Sono stati seguiti da Beija Flor de Nilópolis, che ha reso omaggio alla loro storica direttrice del carnevale Laila, scomparsa nel 2021. In precedenza distribuito su due giorni con sei scuole di samba per sfilata, il “gruppo speciale”, come è noto, ora si estende su tre giorni, con quattro scuole ogni sera. Il Sambodromo di Rio ospita la sfilata dagli anni ’80 ed è il simbolo dei festeggiamenti del Carnevale brasiliano.

