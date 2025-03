Colpite le aree di Salinetas e Teide, l'allarme lanciato ieri dalle autorità

Forti piogge e un’alluvione hanno colpito l’isola di Gran Canaria. Un video che circola online mostra un veicolo trasportato dalle acque del fiume sulla spiaggia di Salinetas, sulla costa orientale dell’isola turistica, mentre viene trascinato via dal mare.

La vicina città di Teide è stata gravemente colpita dalle condizioni atmosferiche avverse, con persone che hanno dovuto essere salvate dai loro veicoli mentre le acque alluvionali sono salite rapidamente. Le autorità locali hanno lanciato l’allarme lunedì, a partire dalle 14:00 ora locale (13:00 GMT), per le forti precipitazioni.

Al momento non ci sono segnalazioni di persone disperse. Lo scorso ottobre, forti alluvioni hanno colpito la Spagna continentale, quando piogge torrenziali hanno rotto gli argini dei fiumi nella città di Valencia e nella regione circostante, causando la morte di oltre 200 persone.

Il governo delle Isole Canarie ha dichiarato l’allerta per pioggia a Gran Canaria dalle 14:15 di oggi e mantiene la situazione di pre-allerta nel resto dell’arcipelago. In una nota sottolinea che a essere colpite dalle piogge sono in particolare le zone est, sud e ovest dell’isola. Secondo le previsioni del governo locale le piogge dovrebbero attenuarsi tra le ore 18 e le ore 19. Il governatore delle Canarie Fernando Clavijo ha affermato su X di star monitorando attentamente la situazione meteorologica e gli eventuali incidenti. “È molto importante prendere le massime precauzioni e consultare i canali di informazione ufficiali in caso di spostamenti”, ha rimarcato.

Sospeso traffico aereo alla Gran Canaria

Il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso da e per l’isola spagnola di Gran Canaria a causa delle forti piogge. “L’aeroporto di Gran Canaria non è operativo a causa dell’accumulo di acqua sulle piste. Stiamo lavorando per renderlo operativo il prima possibile”, ha affermato su X Aena, la società che gestisce i più importanti scali spagnoli. Secondo i media locali una delle piste dell’aeroporto è stata completamente sommersa dall’acqua, mentre l’altra è ricoperta di terra.

📣 El #Aeropuerto de #GranCanaria ya opera por una de sus pistas. ℹ️ Se continúa trabajando para que la otra pista esté operativa lo antes posible. 📲 Consulta con tu compañía aérea el estado de tu vuelo. https://t.co/LMrUDeXGEC — Aena (@aena) March 4, 2025

