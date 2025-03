Due cittadini francesi di 78 e 79 anni sono stati salvati in Spagna dopo essere rimasti sorpresi da un’alluvione mentre erano nella loro roulotte. I due erano stati intrappolati dalle acque alluvionali insieme ai loro due cani sulla spiaggia di Quitapellejos, nel comune di Cuevas del Almanzora nella regione di Almeria.

L’intervento della Guardia Civil

La Guardia Civil spagnola li ha messi in salvo e li ha condotti in ospedale a ricevere cure mediche: riportavano segni di ipotermia e disorientamento. Tutta l’area mediterranea della Spagna sta vedendo in queste ore forti acquazzoni, e l’agenzia meteorologica statale iberica ha messo in guardia i cittadini su piogge che potrebbero raggiungere i 140 litri d’acqua al minuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata