Un suv nero si sarebbe lanciato a gran velocità contro i pedoni: intervenuti numerosi servizi di soccorso

A Mannheim, in Germania, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. Mentre alcuni media parlano di “almeno due morti” e diversi feriti, la polizia ha spiegato che la vittima accertata è una sola. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un attacco o di un incidente. La polizia è presente in forze.

Polizia Mannheim: “Almeno un morto e diversi feriti, arrestato un sospetto”

“Secondo le informazioni attuali, un’auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Mannheim. Secondo lo stato attuale delle indagini, una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite”. Lo ha riferito la polizia di Mannheim. “Il numero e la gravità dei feriti non possono ancora essere determinati. Nell’ambito delle immediate operazioni di ricerca, è stato identificato e arrestato un sospetto. Al momento non è possibile rilasciare altre informazioni”, ha spiegato la polizia.

Ministero Interni: “Ora priorità salvare vite e indagini”

La ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha annullato prematuramente la sua partecipazione alla sfilata del ‘Lunedì delle Rose’ a Colonia a causa degli eventi di Mannheim. La ministra viene tenuta costantemente informata, ha affermato un portavoce. “Salvare vite umane, prendersi cura dei feriti e avviare le prime indagini da parte delle autorità di Mannheim sono ora le massime priorità”, ha aggiunto.

Scattato il servizio di allerta nazionale

Il servizio di allerta nazionale ha dichiarato una “situazione di pericolo di vita” per Mannheim. Secondo l’app, l’allarme è stato diramato dal ministero degli Interni del Baden-Württemberg. Il messaggio invita le persone ad “evitare la zona il più possibile”. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe travolto i pedoni sulla Planken, la tradizionale zona dello shopping di Mannheim, che avrebbe dovuto ospitare domani le celebrazioni finali per il Carnevale. Al momento, riportano i media tedeschi, il centro cittadino è stato evacuato e isolato dalle forze dell’ordine.

#MA0303 #Mannheim:

Bitte seht davon ab, Videos vom Tathergang oder dem noch laufenden Einsatz zu teilen. Es wird in kürzester Zeit ein #Hinweisportal eingerichtet, dort kann Bild- und Videomaterial für Ermittlungszwecke hochgeladen werden. Danke für Eure Mithilfe! https://t.co/pIFEw0lXDM — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Arrestato il conducente

Il conducente dell’auto che si sarebbe lanciata sulla folla nel centro di Mannheim è stato arrestato. Lo riferisce Bild, aggiungendo che tutte le strade e i ponti che escono dalla città sono controllati da agenti di polizia armati di mitragliatrici e un elicottero sta sorvolando Mannheim.

