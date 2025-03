I manifestanti si sono riuniti fuori da uno showroom Tesla a Boston per protestare contro l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il fondatore dell’azienda Elon Musk. Il miliardario è stato al centro dell’attenzione degli attivisti che hanno protestato contro la spinta dell’amministrazione Trump a sventrare le agenzie federali per la salute, l’istruzione e altre agenzie. Musk è stato incaricato di guidare i tagli al governo federale. L’inquilino della Casa Bianca ha difeso i tagli come necessari per eliminare sprechi e frodi. Ha inoltre elogiato il lavoro del patron di Tesla e X con il suo Dipartimento per l’efficienza del governo (Department of Government Efficiency, DOGE), affermando che ha trovato prove “scioccanti” di sprechi. Ha poi firmato un ordine esecutivo che amplia l’influenza di Musk.

