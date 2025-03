“Questo piano per introdurre peacekeeper in Ucraina è un incitamento del regime di Kiev a fare la guerra contro di noi“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una intervista a Krasnaya Zvezda, periodico del ministero degli Esteri russo. “Nessuno ci ha chiesto niente, e Trump ha ragione: è troppo presto per parlarne”, ha aggiunto Lavrov.

