I Paesi europei si mobilitano dopo lo scontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il Regno Unito stanzierà altri 2,26 miliardi di sterline per un prestito all’Ucraina nel corso dei prossimi anni, a sostegno di Kiev anche in futuro per la ricostruzione. Una sottoscrizione per rafforzare le capacità di difesa di Kiev, che sarà rimborsato con i proventi dei beni russi congelati. Il denaro andrà alla produzione di armi in Ucraina.

