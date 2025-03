Le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov

“La nuova amministrazione degli Usa sta cambiando rapidamente tutte le configurazioni di politica estera. Ciò coincide in gran parte con la nostra visione”. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov, in un commento per il programma “Mosca. Cremlino. Putin”, sul canale televisivo Russia-1 , il video è stato pubblicato sul canale Telegram di Zarubin.

