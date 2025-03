La tempesta tropicale Garance ha colpito l’isola francese di Reunion, nell’Oceano Indiano, portando raffiche di vento fino a 200 chilometri orari e forti piogge che hanno provocato la morte di quattro persone. I residenti hanno ricevuto l’ordine di rimanere a casa, oltre 800 persone sono state accolte in rifugi di emergenza e altre 50 sono state evacuate per il rischio di inondazioni o frane. Più di 180mila persone sono rimaste senza corrente elettrica e 171mila non hanno accesso all’acqua potabile. I forti venti hanno scoperchiato i tetti e distrutto porte e finestre di molti edifici. Le autorità hanno revocato l’allerta ciclone viola, il livello più alto, consentendo ai servizi di soccorso di iniziare le operazioni.

