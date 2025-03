All’indomani del duro botta e risposta tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, gli ucraini si sono stretti attorno al loro presidente come difensore degli interessi del suo Paese. L’incontro tra i due leader sembra spegnere, almeno per ora, le speranze ucraine sul sostegno degli Stati Uniti per porre fine a tre anni di guerra con la Russia. Le voci di alcuni di loro da Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata